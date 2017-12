Freddy Galvis se une a los Padres de San Diego

Los Padres de San Diego anunciaron este viernes la incorporación de un nuevo venezolano a su banquillo. El campocorto criollo Freddy Galvis se integrará a los católicos la próxima temporada tras un trato con los Filis de Filadelfia.

Galvis llegará a los Padres, donde también se encuentra su compatriota José Pirela, a cambio del lanzador dominicano Enyel De Los Santos quien se uniformará con los Filis.

El campocorto, que jugó con Filadelfia por 12 años, bateó .255 con 12 jonrones, 61 impulsadas y 14 bases robadas la temporada pasada.

OFFICIAL: The #Padres acquire INF Freddy Galvis from the Phillies in exchange for RHP Enyel De Los Santos: https://t.co/MG8cbHJhWn pic.twitter.com/CHIPQX0bJ3

— San Diego Padres (@Padres) December 15, 2017