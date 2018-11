Federer contra Zverev, maestro y alumno

A finales de este verano, durante la Laver Cup que se ha disputado en Chicago, el suizo Roger Federer aconsejó sabiamente al alemán Alexander Zverev para que se sobrepusiera, calmara su frustración y se mantuviera sólido cuando perdía en el último partido de esta competición contra el surafricano Kevin Anderson.

Gracias a esos consejos, Zverev logró la victoria y Europa se alzó con el triunfo por segundo año consecutivo.

Este sábado, Federer y Zverev, presente y futuro del tenis, con 37 y 21 años respectivamente, el más veterano, y el más joven desde el argentino Juan Martín del Potro en (2009) se medirán en una de las semifinales de las Nitto Finales ATP en Londres.

“Desde luego, va a ser un partido muy difícil. Quiero decir, contra él, en esta superficie, es un jugador increíble”, dijo Zverev tras vencer al estadounidense John Isner por 7-6 (5) y 6-3, y lograr por primera vez las semifinales de este torneo, convirtiéndose en el primer alemán en hacerlo desde Rainer Schuettler hace 15 años.

“Jugué con él unas cuantas veces en diferentes condiciones, en diferentes superficies. Como he dicho, me prepararé para un partido muy duro. Espero que también sea también muy bonito. Veremos hasta dónde puedo llegar”, añadió.

En Chicago, Federer no dudó en asistir a Zverev y darle consejos tácticos. “Él está jugando muy duro y plano. Yo sé que tú podrías hacerlo mejor, pero deberías tomar más riesgos. Eso es lo que debe pasar. Tienes que saber cuándo dar cuánto. Él no puede jugar mejor, lo está haciendo fantástico”, le dijo a Zverev.

Pero también usó la psicología. “Tienes que mantener la calma para que los que están ahí no te roben la energía. Si eres negativo, le irá genial. Inspírate en Bjorn Borg, en su calma. Él está relajado. Mantente positivo. Ayer ya estuvimos en este posición. Y yo también hoy. No tienes que estar frustrado. No le des a la gente un motivo para no gustarle. Punto a punto”, añadió.

Un año antes, en Praga, en esta misma exhibición, también el genio de Basilea se acercó a Zverev en el banquillo, cuando estuvo a un solo juego de perder contra el canadiense Denis Shapovalov. “Creo que tienes que jugarle al revés. Es una buena estrategia. Al jugarle ahí, vas a estar mejor parado. Pero no trates de jugarle tres o cuatro veces seguidas al revés”, le dijo entonces.

Zverev ha recibido dos clases gratis del considerado mejor jugador de la historia, y el de Hamburgo no ha dudado en calificarle de “ser humano extraordinario” y con el que mantiene una relación increíblemente estrecha”.

Pero este sábado ‘Sascha’ tiene la ocasión de vencer al maestro en un escenario en el que tuvo que doblar la rodilla frente a él el pasado año, en la primera fase (7-6, 5-7 y 6-1). Las dos victorias de Zverev se han dado en dos finales, en Halle y en el Masters 1.000 de Canadá, también en 2017. Y Federer domina en los enfrentamientos, por 3-2.

Con tres títulos ganados este año, Masters 1.000 de Madrid, Washington y Munich, de los nueve que luce en su palmarés, Zverev está decidido a dar un disgusto a Federer en su 15ª semifinal de un torneo que ha ganado seis veces, y en el que aspira a sumar el 100 de su carrera.

Por edad, frescura y ambición debería lograrlo, ya que con los cuatro jugadores que componen el denominado ‘big four’ (los cuatro grandes), Federer, Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray, todos pasados de la treintena, Zverev es más que probablemente, el que debe sustituirlos cuando llegue la retirada de estos.

Al alemán le falta todavía hacer un gran resultado en los Grand Slams, pero desde el US Open cuenta con Ivan Lendl en la dirección técnica, para apoyarse en la sabiduría del nacido en Ostrava, campeón de ocho grandes.

“Soy de esos que no necesita que me acorralen”, dijo sobre su relación con Lendl. “Sé lo que yo quiero. Y algunas veces, es verdad, que llego tarde a ciertas cosas, pero son cosas sin importancia, no al entrenamiento, no al ejercicio físico. Llego tarde a la cena o llego cinco minutos tarde al coche cuando sale”, comentó.

“Pero yo soy muy, muy, disciplinado. Trabajo duro. Me gusta porque me gusta saber lo que quiero, y quiero ser el mejor. Con cualquier otra actitud, no lo serás”, observó.

Zverev dijo de Lendl que en contra de lo que aparenta es un tipo muy agradable. “Él es un tipo increíble, en realidad. Es de muy de buen corazón. Ama a la gente cercana a él y hace todo por ellos, lo cual admiro mucho. Yo trato de ser de la misma manera”, firmó el alumno que este sábado reta al maestro.