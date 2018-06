Federer arranca con buen pie la revalidación del título de Halle [+Video]

El nuevo número 1 del mundo Roger Federer se impuso sin pasar apuros hoy al esloveno Aljaz Bedene 6-3,6-4 en la primera ronda del torneo alemán de Halle.

17th consecutive grass-court win 🙌@rogerfederer begins his hunt for a 10th Halle title with a fine 6-3 6-4 victory over Aljaz Bedene.#GerryWeberOpen pic.twitter.com/1zOFxKigoz

— Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2018