España busca tener más cerca Rusia-2018 con una victoria ante Italia

España se enfrenta el sábado a Italia (18h45 GMT) en un partido clasificatorio para el Mundial de Rusia-2018, buscando una victoria en el estadio Santiago Bernabéu que la haga un poco más líder del grupo G de clasificación europeo.

Un triunfo de la Roja le permitiría destacarse como líder en solitario de la llave, dejando a los italianos, en segunda posición con tres puntos de desventaja, ya que ahora ambos están empatados a 16 puntos, pero con mejor diferencia de goles para a Roja (+18 frente a +14).

“No somos capaces de adivinar el futuro, pero sí percibimos la trascendencia del partido, claro que sí, no se nos escapa”, advirtió el seleccionador español, Julen Lopetegui, este viernes en rueda de prensa.

Lopetegui es consciente de que a falta de cuatro partidos clasificatorios por jugar, sendas victorias ante Italia y el martes contra Liechtenstein, no le asegurarían, a priori, acabar en el primer puesto, pero la dejarían en inmejorables condiciones para lograrlo.

Especialmente si los italianos caen el martes contra Israel.

La Roja, al igual que los ‘Azurri’, ha ganado todos sus partidos clasificatorios, excepto el disputado en octubre del pasado año por ambas selecciones, que acabó con un empate 1-1 tras igualar los transalpinos con un penal prácticamente al final del encuentro (82).

De cara al sábado, la gran novedad en la selección española para este encuentro ha sido el regreso del veterano delantero David Villa (35 años), beneficiado por la ausencia de Diego Costa, aunque es poco probable que arranque de inicio el sábado.

Lopetegui no quiso dar detalles sobre la táctica que usará frente a una Italia que cree va “proponer cosas diferentes, soluciones diferentes, con jugadores diferentes”.

Frente al uso de un delantero, Lopetegui podría intentar sortear la defensa de tres italiana con el uso de un ‘falso 9’, una misión que podría recaer en el joven Marco Asensio.

“Aunque me fastidie decirlo, jugar con un falso nueve es una buena idea”, consideraba el atacante Álvaro Morata al canal 0.

Esta táctica le había resultado a España para ganarle la Eurocopa de 2012 a Italia en la final (4-0).

Morata podría ser la referencia ofensiva de España, en caso de que Lopetegui decidiera utilizar un ariete puro para tratar de abrir la siempre complicada defensa italiana.

En esta línea, el seleccionador Giampero Ventura contará con la baja sensible de Giorgio Chiellini, que se lesionó este viernes en el gemelo durante un entrenamiento.

“La lesión de Chiellini no nos viene bien, pero no cambia las decisiones que hemos tomado antes. Lo puedo decir, no cambia nada. Sólo ha cambiado que hemos perdido un jugador muy importante”, dijo Ventura este viernes.