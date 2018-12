Engelb Vielma a Versión Final: “No podía creer que me cambiaron a las Águilas”

Solo una llamada espera el grandeliga Engelb Vielma para unirse a su nuevo equipo: las Águilas del Zulia. El zuliano llegó, este martes, en cambio desde los Tigres de Aragua por el jardinero José Tábata.

Vielma es un jugador del infield que puede cubrir el campocoro, la intermedia y antesala. En Venezuela suma tres temporadas de experiencias, todas con las aragüeños, acumulando 57 compromisos, en los que batea .228, con 23 anotadas, cuatro dobles, dos triples, cuatro empujadas y seis bases robadas.

“Estoy muy contento por la oportunidad que me están dando las Águilas del Zulia, estoy agradecido con ellos. Estoy muy feliz de estar con el equipo de mi tierra”, declaró el infielder a Versión Final. “El cambio me tomó mucho por sorpresa, cuando me dieron la noticia no lo podía creer, porque nadie me había comentando nada”.

El marabino todavía no sabe cuando podrá reportarse al equipo, solo espera la comunicación de la gerencia deportiva. “Cuando la gente de las Águilas me diga para incorporarme, me voy a unir al equipo. Todavía no me he comunicado con ningún integrante de la gerencia deportiva de las Águilas, pero me enviaron un mensaje, no sé quién fue, que decía que después de las 7 de la noche hablarían conmigo”.

Vielma tendrá la oportunidad de jugar en la última semana de campeonato ante su gente. “Va a ser algo muy especial representar al equipo de las Águilas del Zulia, con toda mi familia allá”.

El gerente general Luis Amaro calificó como positivo la transacción y destacó que el movimiento le permite mejorar la defensa, que este año se vio mejor con el movimiento que llevó a Humberto Arteaga al conjunto naranja.

Otro cambio

Este martes se completó otra transacción. Los Tiburones de La Guaira recibieron a Alberto González y José Azocar por Arlett Mavare, Simón Muzziotti y Yonathan Perlaza, quienes pasan a formar parte de las Águilas.

“Ahorita como estamos jugando no nos están saliendo las cosas, estamos dando el 110% de esfuerzo en todos los juegos, hemos estado batallando, pero son cosas de béisbol”, señaló el gerente general Luis Amaro sobre el momento que vive el equipo, que está en la última posición. “Muchas gracias a Alberto y Tábata que se entregaron este año. Con Mavare, Muzziotti, Perlaza estoy pensando en el futuro de la organización. Ya Alberto está en la etapa final de su carrera”.

“Ahora Alberto González va a ayudar a Tiburones a conseguir la clasificación y posiblemente en la postemporada. Nosotros no nos hemos rendidos matemáticamente, pero conseguir el talento que nos está entregando Tiburones en la temporada muerta no hubiese sido igual”, concluyó.