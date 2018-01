Emisael Jaramillo retorna a la acción en Florida

El jinete venezolano, Emisael Jaramillo regresa hoy al ruedo con tres carreras, en el hipódromo Gulfstream Park, en el estado de Florida.

Jaramillo sufrió una aparatosa caída el pasado 28 de diciembre a pocos metros de la llegada, en una carrera que dominaba con facilidad mientras montaba al ejemplar Cryogenic.

El caballo realizó un movimiento brusco que hizo caer al criollo y recibió una pisada del animal en el pecho. El guariqueño fue hospitalizado inmediatamente y estuvo en observación por par de días.

Luego de varios estudios médicos, los doctores determinaron que no sufrió alguna fractura, pero el reposo lo obligó a estar fuera de las carreras por casi una semana. Para el regreso contará con tres montas, That’s her M.O, My Favorite Gift y King Mauro, de los entrenadores venezolanos Víctor Barboza Jr. y Gustavo Delgado.

“¡Feliz año 2018 para todos! Bendiciones en este nuevo comienzo y agradecido por sus mensajes de apoyo y preocupación luego del percance del jueves. Regresamos este jueves 4 de enero con tres montas”, señaló en su cuenta Twitter @JaramilloJockey.

El jinete consiguió 233 triunfos en 2017, con los que superó las 500 victorias en los Estados Unidos, y acumuló casi seis millones de dólares en ganancias.