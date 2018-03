El zuliano Alejandro Marqués nuevamente convocado con el Barça B

El talento joven zuliano, Alejandro Marqués, fue nuevamente convocado con el Barça B , para enfrentar, mañana, a Osasuna en un partido correspondiente a la fecha 32 del campeonato de Segunda División de España.

📋🔵🔴 Squad list / Convocatòria / Convocatoria #BarçaBOsasuna : Daniel Morer, Cucurella, Martínez, Rivera, Nahuel, Aleñá, M. Hongla, A. Ortolá, Palencia, Ballou, R. de Galarreta, C. Pérez, Vitinho, David Costas, Samu Araujo, Varo, Riqui Puig, Marqués. pic.twitter.com/cTETBglA0R — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) March 24, 2018

El joven de 17 años debutó con la azulgrana, la semana pasada en el empate de su equipo frente al Lorca, donde se mantuvo por 36 minutos minutos dentro del campo.

Para el partido del domingo, Marqués buscará tener un impacto más grande, pues en su primera convocatoria, tuvo una participación muy discreta.

Cabe destacar que Alejandro Marqués pasó por una semana difícil, pues a pesar de estar convocado por Rafael Dudamel para jugar contra Paraguay, el pasado 21 de marzo, el venezolano decidió no asistir a la convocatoria.

Ante el rechazo de Marqués el director técnico venezolano respondió que “Es una situación es poco particular, difícil de manejar, entendible desde todo punto de vista del jugador, pero la vida es de oportunidades. Los clubes son una oportunidad, pero la selección de tu país también es una oportunidad. Esta decisión nos ha sorprendido a todos, la entendemos (…) pero iremos mirando cómo se va dando todo entre sus actuaciones, su rendimiento, la posibilidad de tenerlo más adelante y las oportunidades de la selección, dónde pudiese cuadrar para que no perturbe su desarrollo con el club, o incluso cuando un cuando uno no está corre riesgos, cuando sus compañeros se desarrollen, crezcan y evolucionen y que las oportunidades no vuelvan a aparecer”, aseguró Dudamel.