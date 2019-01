El venezolano Josef Martínez renueva con el Atlanta hasta 2023

El delantero venezolano Josef Martínez renovó su contrato hasta 2023 con el Atlanta United de la Major League Soccer, luego de una brillante campaña pasada en la que ganó el título y fue elegido Jugador Más Valioso del torneo, anunció este miércoles la organización.

El ariete vinotinto, de 25 años, estuvo vinculado en los últimos meses con grandes equipos de Europa pero, finalmente, decidió ampliar su contrato con el cuadro de la MLS por cuatro temporadas más.

“Esto significa mucho para mí por el aprecio que los aficionados me han mostrado y que le muestran a todos sus jugadores. Es algo único. Reconocen el esfuerzo que haces y saben que lo das todo para ganar. Pienso que por eso nos encanta jugar aquí (…) Lo he dicho antes: no quiero jugar en ningún otro lado porque esta es mi casa”, señaló Martínez.

Martínez superó todas las expectativas desde su llegada a la MLS procedente del Torino en 2017 al marcar 51 goles en 55 partidos con la casaca del Atlanta, incluyendo el primero de la final que el United ganó en diciembre 2-0 ante el Portland Timbers.

“Josef es un jugador excitante y dinámico que ha demostrado ser uno de los mejores en los últimos dos años (…) Estamos emocionados por asegurarnos la presencia de Josef a largo plazo en Atlanta y esperamos celebrar muchos más logros juntos”, apuntó en un comunicado el presidente del equipo, Darren Eales.