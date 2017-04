El partido entre Estudiantes y Sol de América tendrá pito inicial [+Tuits]

El encuentro de primera ronda de la Copa Sudamericana entre Estudiantes de Caracas y Sol de América se desarrollará a las 6:15 de la tarde, luego de estar en peligro de suspensión debido disturbios presenciados en la capital venezolana por manifestaciones políticas este jueves.

“Los alrededores del estadio están muy tranquilos. Todo el mundo está llegando al estadio por Cumbres de Curumo”, informó el presidente de Estudiantes Jorge Peraza en el programa radial Balón en Juego.

Del mismo modo, detalló que no recibió llamada de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), “es triste no recibir ningún tipo de apoyo de ellos”. Además indicó: “La parte de seguridad está bien resguardada, no habrá problemas”, el partido tendrá apoyo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

“El partido se juega así sea puerta cerrada”, puntualizó.

Por su parte, el equipo paraguayo ya se encuentra en el estadio de la Universidad Católica de Venezuela (UCV). El momento de llegada la dio a conocer el club de fútbol venezolano a través de su cuenta oficial de Twitter (@EstudiantesCSC) mediante un video.

