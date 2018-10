El líder se queda sin su líder. El Barcelona dejó atrás los fantasmas ligueros y recupera el liderato con una convincente victoria ante el Sevilla, pero pierde más que gana ya que la lesión de Messi en el codo es una catástrofe para el cuadro azulgrana. Pierde a Leo en una semana en la que tienen que recibir al Inter en la Champions y al Real Madrid con opción de dejarle a siete puntos en LaLiga. Tiene toda la pinta de que el próximo domingo se va a celebrar un Clásico sin Cristiano y sin Messi. Horror. Reseñó marca.com.

El argentino apoyó mal el brazo derecho tras una caída y se luxó el codo. El Camp Nou quedó en silencio al escuchar los gritos de dolor de su ídolo y no era para menos. Leo intentó seguir sobre el campo con un vendaje fuerte en el brazo, pero al final optó por pedir el cambio tras comprobar que el remedio era peor que la enfermedad y que lo mejor era ir a un hospital cuanto antes.

Era el minuto 16 y en ese momento ya ganaban los de Valverde por 2-0 aprovechando la timorata salida del Sevilla. Y en ambos goles participó Messi. En el primero asistió a Coutinho tras una buena jugada de Semedo y el segundo lo marcó él tras una pérdida de balón de Banega y un gran pase en profundidad de Luis Suárez. El Sevilla tuvo su opción con 1-0, pero el disparo de Arana acabó en el poste de la meta de Ter Stegen.

Con la salida al campo de Dembélé quedó al descubierto si la Messidependencia del Barcelona es sólo una frase hecha o va en serio. El Sevilla estiró líneas y tuvo más el balón, pero no acababa de creérselo. Busquets y Arthur buscaron las bandas ante la ausencia del 10 y Dembélé, Luis Suárez y Rakitic tuvieron opciones para el 3-0 antes del descanso. Todo el peligro de los de Machín llegaba por medio de Jesús Navas, pero no encontró con facilidad ni a André Silva ni a Ben Yedder.

La segunda parte comenzó con otra lesión. Esta vez fue el central sevillista Kjaer quien tuvo que dejar el campo por una lesión muscular. El partido mantuvo la tónica de la primera parte. El Sevilla mostró más miedo a no ser goleado que a intentar igualar el partido. Ben Yedder y André Silva no tuvieron apenas protagonismo y esta vez los centrales del Barcelona no defraudaron. Aún así el juego de los de Valverde no gustó a la grada. Los regates de más de Dembélé, los fallos de Luis Suárez a la hora de rematar pero, sobre todo, la ausencia de Messi a la hora de crear juego ofensivo se dejaba notar. Y el Sevilla dio un paso adelante.

La doble parada de Ter Stegen

Era el minuto 60, había un run-run en la grada y el Sevilla tuvo su mejor ocasión para recortar distancias. Ter Stegen apareció con una doble parada felina a cabezazo de André Silva y remate posterior a bocajarro del Mudo Vázquez. Una parada decisiva ya que sólo dos minutos después el partido quedó visto para sentencia. Luis Suárez se plantó solo ante Vaclik y el meta checo cometió un claro penalti que sirvió para que el uruguayo se reencontrara con el gol.

Con 3-0 en el marcador y menos de media de juego por delante el partido decayó por completo. El Barcelona empezó a pensar en lo que aún le queda por delante esta semana y el Sevilla se quedó anclado en la doble ocasión que salvó Ter Stegen y que pudo dar un vuelco al final del partido. Sarabia recortó distancias en un disparo lejano que dio en la cabeza de Lenglet y despistó a Ter Stegen. Y el 3-2 no llegó de nuevo por una doble parada de Ter Stegen, esta vez ante Sarabia y Ben Yedder. El Sevilla dejó el liderato dando la cara justo antes de que Rakitic y Muriel cerraran el marcador con el 4-2 definitivo. El Barcelona gano tras cuatro jornadas sin hacerlo, recupera el liderato, pero la sombra de la baja de Messi es muy alargada.