El francés Anthony Martial renueva con el United hasta 2024

El delantero internacional francés Anthony Martial renovó con el Manchester United hasta junio de 2024, con un año más opcional, anunció este jueves el club inglés.

Martial, de 23 años, ha disputado 162 partidos y ha marcado 46 goles desde su llegada en 2015, en un espectacular traspaso de 80 millones procedente del Mónaco.

“Amo el tiempo que he pasado en este club. Desde el primer día me he sentido parte de la famlia del United y me sentí muy valorado por el calor de los fans, que continúan apoyándome”, dijo Martial.

“Este club se basa en ganar trofeos y estoy seguro de que el próximo trozo de metal no está lejos”, añadió.

El técnico del United, el noruego Ole Gunnar Solskjaer, señaló: “Anthony es uno de esos jugadores dotados naturalmente con el que cualquier entrenador quiere trabajar”.

“Para un joven, tiene un buen cerebro futbolístico, cuando se une a su excepcional talento, hace de él un jugador con un excitante futuro por delante”, añadió.