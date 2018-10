El fin de una era: Endy Chávez anuncia su retiro del béisbol

Emblema de los Navegantes del Magallanes y sinónimo de respeto al juego, ese es Endy Chávez, quien este viernes anunció su retiro del béisbol profesional venezolano al terminar esta temporada.

“Mi convocatoria esta tarde es para anunciar que esta será mi última temporada en Venezuela. Estoy contento de poder decir que hasta aquí juego, y no terminar de manera inoportuna”, señaló Chávez en rueda de prensa. “El estado físico ha sido una de las causas de esta decisión. Mi cuerpo me ha hablado, en los último años he tenido que trabajar muy duro para poder estar nueve innings en un terreno de juego”.

El carabobeño comenzó su trayectoria en el circuito local en la campaña 1996-1997, con una breve participación de 17 juegos, pero su irrupción como pelotero estrella lo hizo tres zafras después (1999-2000) al adueñarse del premio al Novato del Año tras ligar para .310 en 55 compromisos, con 29 anotadas, 9 dobles, 7 triples, 21 remolcadas y 10 bases robadas.

El Capitán del Magallanes se retira siendo un pelotero exitoso durante toda su carrera. En Venezuela alzó 6 veces el trofeo de campeón, 4 con la Nave Turca, 1 con Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui -como refuerzo. En las Grandes Ligas vio acción en 13 certámenes, con 7 organizaciones, en la que dejó promedio de bateo de .270 en 1151 desafíos, con 385 anotadas, 140 biangulares, 34 batazos de tres almohadillas, 30 jonrones y 266 fletadas.

“Han sido 19 temporadas y muchos momentos, pero me quedo con el campeonato que obtuvimos en la temporada 2012-13 ante los Cardenales de Lara. Esa fue una final de locos”, recordó. “Pienso que el fanático en Venezuela agradece que uno venga en cada temporada y presente un buen nivel como profesional. El fanático sabe cuál pelotero juega duro y cuál no. Yo siempre he puesto todo mi empeño”.