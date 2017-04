El día de iniciarte

Hank Aaron, Chipper Jones, Greg Maddux, Tom Glavine y John Smoltz fueron parte de la ceremonia, mientras que Bobby Cox agitaba el tomahawk junto a los aficionados, los principales íconos en la historia de los Bravos de Atlanta estaban presente para darle una digna apertura al nuevo parque de pelota. Sin embargo, fue el venezolano Énder Inciarte quien se ganó el protagonismo en el primer juego disputado en el SunTrust Park de Atlanta, el nuevo hogar de la tribu.

El center elder y primer bate de los Bravos no dejó para nadie. Se encargó de realizar el primer out en ese estadio, al capturar un elevado de Manuel Margot. No conforme con eso y frente a los envíos de su compatriota Jhoulys Chacín, abridor de los Padres de San Diego, Inciarte aprovechó su velocidad para anotarse el primer imparable de ese parque con un in field hit hacia la tercera base, que le sirvió posteriormente para anotar la primera carrera de los Bravos en su nueva casa.

“Es muy especial conseguir esto en el primer juego en este parque y ser parte ya de la historia de esta organización. Es realmente increíble lo que pasó, es algo que jamás voy a olvidar”, manifestó Inciarte vía telefónica desde Atlanta. “No estaba tratando de hacer mucho, simplemente disfrutar mi juego. Había mucho adrenalina en el ambiente, todos estábamos muy animados y con la piel erizada desde el primer inning”, agregó el zuliano.

Marco Scutaro había sido el último pelotero criollo que había logrado sonar el primer imparable en uno de los 30 estadios actuales de las Grandes Ligas. Lo hizo en la inauguración del Target Field de Minnesota en 2010. El show de Inciarte fue sellado con broche de oro. En el sexto episodio “Shaggy” disparó el primer jonrón en el SunTrust Park.

Fue un estacazo frente al relevista Craig Stammen, productor de dos carreras que decretó el marcador final en el triunfo de los Bravos “Sólo estaba tratando de ayudar a ganar el juego de pelota. Afortunadamente salieron los batazos, obviamente cuando uno es primer bate tiene más oportunidades hacer las cosas pro primera vez en un juego”, manifestó Inciarte.

“Ahora toca pensar en lo que viene, la meta es seguir haciendo bien las cosas y ayudar a este equipo a ganar algo importante. Me quedan muchos más juegos en este estadio”. Durante el receso de temporada Inciarte acordó una extensión de contrato de cinco temporadas a cambio de 31 millones de dólares, una muestra de que los Bravos apuestan a que el patrullero criollo sea uno de los pilares en la reconstrucción de la organización. Una nueva arma En sus dos últimos juegos Inciarte ya suma los tres vuelacercas que conectó en toda lasa pasada zafra.

“No estoy tratando de sacar más jonrones, sólo estoy haciendo el swing correcto al pitcheo correcto, y creo que soy capaz de hacerlo de manera constante . Tuve un comienzo lento, pero estoy tratando de mejorar” Brian Snitker, mánager de los Bravos, dijo que Inciarte está haciendo sesiones de trabajo adicionales con el coach de bateo Kevin Seitzer y el asistente de José Castro, que le han ayudado a cambiar su enfoque en el home.

“Estoy tratando de llegar con una mentalidad diferente”, comentó Inciarte durante la rueda de prensa. “La mente es algo muy fuerte en el béisbol. A veces soy un muy exigente conmigo mismo, simplemente debo tratar de hacer lo mejor que puedo todos los días. Es lo único que puedo controlar”.