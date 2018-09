El Barcelona de Messi y compañía reciben al recién ascendido Huesca

El FC Barcelona, vigente campeón de LaLiga Santander, enfrentará al Huesca este domingo, en la tercera jornada del campeonato, conjunto que recién ascendió a la primera división de España con 75 puntos.

El director técnico Ernesto Valverde advirtió en rueda de prensa que su equipo saldrá a ganar y que su alineación titular no será analizando si el rival es asequible o no.

“Ya hemos tenido dificultades con equipos recién ascendidos”, aseveró.

Juegan con ese entusiasmo de los recién ascendidos. Sumaron buenos resultados en campos como Ipurua (Éibar) y San Mamés (Athletic Club) por méritos propios. Han jugado intenso y van a venir sin ningún miedo.

Con todos los titulares disponibles seguramente no habrán sorpresas en el once inicial. La afición azulgrana está pendiente del uruguayo Luis Suárez, quien no ha estado fino, pero no es la primera que tarda un poco en tomar el ritmo de la competición. Aún con Messi y Dembélé a tono, los catalanes necesitan de la participación del goleador.

El Huesca, que es dirigido por el exfutbolista argentino Leo Franco, no tiene intenciones de desperdiciar puntos en el Camp Nou y se prepara para jugar a lo que han venido apostando, un planteamiento táctico que tiene como arma letal el contragolpe.