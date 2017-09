Dudamel evalúa dejar el banquillo de Venezuela para dirigir en el extranjero

El entrenador de la selección venezolana de fútbol, Rafael Dudamel, reconoció este jueves que tiene ofertas para dirigir clubes extranjeros y que renegocia su contrato como técnico vinotinto, por lo que podría dejar el banquillo al acabar la clasificatoria al Mundial de Rusia-2018.

“No vayan a decir que Dudamel es impagable, no, no, pero hay una realidad contractual, una negociación y ellos –los directivos de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF)- han sido francos (…) No hay recursos para poder nosotros mantenernos acá. Pero hay tiempo (para buscarlos), ¿no?”, declaró Dudamel.

“Si hoy terminara la eliminatoria de Rusia 2018, hoy terminaría mi ciclo”, agregó en rueda de prensa tras el empate este jueves 0-0 entre Venezuela y Colombia en la ciudad de San Cristóbal.

Sin embargo, el timonel de 44 años aseguró que su “prioridad” es mantenerse como seleccionador nacional.

Con Venezuela eliminada en camino a Rusia-2018, Dudamel emprendió un proceso de renovación en las filas del equipo con miras hacia la Copa del Mundo de Catar-2022.

Su mayor éxito fue comandar a la selección venezolana que alcanzó el histórico subcampeonato del Mundial Sub-20 en Corea del Sur, lo que disparó su cotización. Ha sido la mejor actuación futbolística del país petrolero, con gran tradición en béisbol.

“A los técnicos nos pasa como a los jugadores, el buen rendimiento de nuestros equipos nos hace entrar dentro de un mercado que nos abre puertas”, explicó Dudamel, quien aceptó haber sido contactado por clubes de Colombia, país en el que brilló en su etapa como futbolista. El Deportivo Cali, según la prensa, le tiene en la mira.

“Cuando yo me siento aquí (…) para llevarle al país ese mensaje de Catar-2022, estoy poniendo en juego mi carrera y mi prestigio y estoy arriesgando todo. Cuando estamos apostando a algo tan grande, tan importante, como es Catar-2022 todos tenemos que hacer esfuerzos (…) Reconozco lo que va haciendo la federación para encontrar los recursos”.

El pasado 1 de mayo, antes del Mundial Sub-20, la FVF anunció que Dudamel había renovado su contrato con Venezuela hasta 2022.