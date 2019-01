DT del Chelsea: “Mis jugadores son un grupo extremadamente difíciles de motivar”

El Chelsea sufrió ayer miércoles ante el Bournemouth su mayor derrota (4-0) desde que el magnate ruso Román Abramóvich (de 52 años) tomara las riendas del club londinense en julio de 2003. Un resultado que, según la prensa británica, hace peligrar el puesto del italiano Maurizio Sarri (de 60 años) en el banquillo de Stamford Bridge.

Preguntado sobre sus sensaciones tras el partido, el Sarri comentó que “estoy frustrado, no bajo presión. No vi la huella de mi trabajo, así que estoy frustrado. Quizás sea mi culpa, quizás no sé motivarles. Pero el equipo es muy fuerte, también es capaz de ganar sin el entrenador”.

La frustración que comenta el técnico transalpino llegó hasta el punto de que, tras el partido, echó del vestuario a sus ayudantes en el cuerpo técnico del Chelsea y se encerró con sus jugadores durante 40 minutos. “En ese momento quería hablar con ellos a solas, sin nadie”.

Necesitaba entender qué fue tan diferente en la primera parte respecto a la segunda. En la primera mitad no podíamos prever que la segunda sería un desastre. Dejamos de jugar, no lo hicimos como un equipo. Es difícil entender por qué. No soy capaz de motivar a estos jugadores. Necesitamos jugar con una mentalidad diferente”, dijo Sarri en la rueda de prensa ante los medios.

Sarri ya se quejó hace pocos días de los problemas de mentalidad de sus futbolistas. Fue precisamente tras otra derrota, el 19 de enero en el anterior partido de Premier contra el Arsenal (2-0) cuando describió a su plantilla como un “grupo de jugadores extremadamente difícil de motivar” carente de “fiereza en su mentalidad”.

El Chelsea, que en el arranque de la Premier League encadenó cinco victorias consecutivas que lo auparon al liderato, ha cosechado en 2019 una victoria, un empate y dos derrotas en la Premier y ha caído de los puestos de Champions. Es quinto con 47 puntos, los mismos que el Arsenal, que ocupa la cuarta posición.

En los torneos coperos, está clasificado para la final de la Carabao Cup (Copa de la Liga) contra el Manchester City (24 de febrero) y ha superado sus dos primeras eliminatorias de la FA Cup contra el Nottingham Forest y el Sheffield Wednesday (ambos de la Championship). En quinta ronda, recibirá al Manchester United en Stamford Bridge.