Doblete de Arango mantiene al Cosmos en el liderato de la NASL [+Video]

Juan Arango sigue demostrando en Estados Unidos que todavía le queda calidad en sus botines. El venezolano anotó dos tantos el sábado en la goleada del New York Cosmos 6-1 sobre los Carolina RailHawks, duelo correspondiente a la undécima jornada de la North American Soccer League (NASL).

El maracayero abrió el marcador al minuto ocho y, posteriormente, aumentó la ventaja para el cuadro del venezolano Giovanni Savarese en la fracción 58.

