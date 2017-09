Djokovic tiene dos meses sin agarrar una raqueta

Alejado del circuito hasta 2018, Novak Djokovic reveló que ejercita a diario para volver al máximo nivel pero que aún está lejos de entrenarse en cancha.

“Trato de mantenerme en forma. No hago tenis porque aún me duele el codo. Pero trabajo mucho en la parte física”, enfatizó en diálogo con el diario serbio SportKlub.

“Llevo dos meses sin tocar una raqueta. Extraño la competencia, pero no al extremo de no saber qué hacer. Tengo una hermosa familia y me pone contento poder ocuparme de mi mujer y mis hijos. Llevo una vida feliz y completa”, enmarcó.