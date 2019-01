Diego Simeone: “Yo prefiero jugar mal y pasar siempre”

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este miércoles, tras la eliminación en los octavos de final de la Copa del Rey por el Girona (3-3), que él “prefiere jugar mal y pasar siempre” de ronda, remarcó que su equipo lo dio “todo” para ganar y destacó la “contundencia” ofensiva de su rival.

“A la gente le digo lo que vieron; un equipo que siempre quiso ganar el partido, que no perdió y desgraciadamente el empate a goles nos dejó afuera. Siempre digo que se juega a veces bien y no se pasa. Yo prefiero jugar mal y pasar siempre. Eso no tengo ninguna duda”, expuso en la rueda de prensa en el Wanda Metropolitano.

“Fue un partido bonito, clásico de Copa. Tuvimos la intención de ir a ganarlo en todo momento. Hicimos muy buen primer tiempo, teniendo el gol y algunas situaciones favorables para irnos con una ventaja mayor. Ellos hicieron un buen partido y la contundencia fue el aliado absoluto de sus posibilidades de gol. Felicitar al Girona. Dimos todo. Recuperamos el resultado con el 3-2 y en el final del partido nos termina haciendo daño con ese tercer gol”, explicó.

“El equipo se puso con el 3-2 y no sé si pasaron dos minutos después del gol nuestro (cuando llegó el 3-3 del Girona). Fue una pérdida de pelota ahí en medio, con una transición rápida de ellos, que llegaron bien en zona de tiro, teníamos gente para defenderla, le pasa debajo de las piernas a Arias… Hay veces que uno quiere resolverlo mejor, no pudo ser, pasó por debajo de las piernas, empate a tres y hay que aprender de los errores cometidos”, añadió.

“El Girona hizo un buen partido. No se le pueden quitar méritos a un equipo que compitió muy bien en la ida, que entendió que había que defender para no encajar goles que complicaran el partido de vuelta. Felicitarle. Y nosotros, a mejorar y aprender de los errores”, valoró.

El técnico, que advirtió que “quedar afuera nunca” elige que “sea positivo”, aunque permita centrarse en dos competiciones teniendo en cuenta las lesiones que ha sufrido el Atlético en esta temporada, dio descanso a Antoine Griezmann en el once titular.

“Entendíamos que el partido en el inicio lo podíamos resolver muy bien con Lemar y Kalinic para darle descanso a Griezmann y sacarlo en el segundo tiempo para que pase lo que pasó, encontrar el 3-2. Me faltó leer la última parte que no la vi, el 3-3”, remarcó.

El Atlético perdió este miércoles por lesión antes del encuentro a Víctor Machín, ‘Vitolo’, con una lesión muscular. “Tenía unas molestias que le dejaron fuera del partido. Esperarlo, porque es un jugador que necesitamos, que el entrenador quiere y que el otro día lo hizo muy bien. Y esperarlo para cuando esté nuevamente en condiciones poder contar con su fútbol, que es importante”.

También confirmó que Saúl Ñíguez, reemplazado en el inicio del segundo tiempo por Rodrigo Hernández, sufrió “un golpe”.