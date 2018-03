Deyna Castellanos: “No hay nada que no podamos lograr” [+Video]

La figura estelar de la Vinotinto Deyna Castellanos celebró, a través de sus redes sociales, el Día Internacional de Mujer para enfatizar que la palabra imposible no existe para el género femenino.

“Por un mundo donde nuestros sueños, gustos, preferencias, ambiciones, deseos, nacionalidad y capacidades sean vistos como cualidades y no limitantes”, escribió la ‘9’ en su cuenta de Twitter junto a un video.

“No hay nada que no podamos lograr” cuando se lo propone una mujer, aseguró Castellanos.

Mediante un audiovisual, que devela imágenes de algunas de las mujeres más importantes en el mundo, la criolla describió a las féminas de “valientes, guerreras, determinantes, ganadoras, profesionales, soñadoras”, entre otros calificativos.

— Deyna Castellanos (@deynac18) March 8, 2018