Desaparecido Sala mandó audio angustiado por el vuelo

El futbolista argentino Emiliano Sala expresó en un mensaje de voz enviado a sus amigos su preocupación por las condiciones de la avioneta en la que iba a bordo previo a que se perdiera el rastro de la nave el lunes en el Canal de la Mancha.

“Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff”, dice el mensaje de voz que se le atribuye a Sala, según reproducen este martes medios de prensa locales.

“Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo”, dice supuestamente Sala en el mensaje de Whatsapp.