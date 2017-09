Deportistas puertorriqueños recaudan dinero para damnificados huracán María

Un grupo de peloteros y deportistas puertorriqueños se unió para recolectar dinero para los damnificados en la isla tras el paso del huracán María.

Yadier Molina, Carlos Correa y Enrique “Kike” Hernández son parte de los toleteros boricuas que han creado cuentas de banco o “crowdfundings” para recoger la mayor cantidad de dinero para las personas que han perdido todas sus posesiones materiales luego del azote de María el pasado miércoles.

Molina y su esposa, Wanda, también mediante la Fundación 4 del receptor de los Cardenales de San Luis, abrieron una cuenta en el Banco Popular (cuenta número 203393960, con número de ruta 021502011) para recolectar fondos para el pueblo puertorriqueño.

“Por favor, Puerto Rico necesita su ayuda. Cualquier cantidad que usted pueda donar será bien recibido”, escribió Molina en su cuenta de Instagram.

Correa, por su parte, se unió a la organización benéfica Ejército de Salvación Salvation Army.

El campocorto de los Astros de Houston publicó en su cuenta de Twitter que los interesados en ayudar pueden hacerlo enviando el mensaje STORM mediante mensaje de texto al 51555.

I #PrayForPuertoRico as we rebuild from #Irma & #Maria . Join me in giving to @SalvationArmyUS @ https://t.co/xvsGAmRPQD txt STORM to 51555 pic.twitter.com/DE9q7jHYFR

Hernández, en tanto, abrió la “microfinanciación (colectiva)” YouCaring.com para recolectar 100.000 dólares.

Además, el ex receptor de los Yankees de Nueva York, Jorge Posada, solicitó que las personas interesadas donen a su iniciativa en YouCaring.com, en la que ya han recibido sobre 156.000 dólares de una meta de 200.000.

Otros jugadores que han abierto cuentas de recaudación son el receptor de los Angelinos de Los Ángeles, Martín Maldonado, su contraparte con los Indios de Cleveland, Roberto Pérez, y el campocorto Francisco Lindor.

Asimismo, la tenista Mónica Puig arrancó una campaña de recaudación de fondos en el portal YouCaring.com.

Puig estableció una meta de 100.000 dólares, de la cual ya cuenta con sobre 57.000.

Hurricane Maria may have cut the lights in Puerto Rico but not the fire in our hearts. Together we will rise! https://t.co/7idjtL4fZq ❤️🇵🇷 pic.twitter.com/h6z9OVy6aT

— Monica Puig (@MonicaAce93) September 24, 2017