Del Potro gana dura batalla ante Thiem [+Video]

El Abierto de Estados Unidos vivió una batalla épica entre Juan Martín Del Potro y Dominic Thiem. El argentino se recargó del público presente en el Grandstand para renacer en el partido ante el austríaco que se extendió a cinco parciales.

‘DelPo’ levantó dos puntos para partido, en el cuarto set, y doblegó 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 y 6-4 a Thiem en un duelo de tres horas y 36 minutos para avanzar a cuartos de final por décima vez en un grande.

El tandilense, que dio vuelta al partido desde dos mangas abajo por primera vez en un grand slam, agradeció al público presente por su apoyo en todo el encuentro.

“Muchas gracias, de corazón. Me sirvió mucho para no abandonar y no rendirme”, expresó Del Potro en español a los presentes en el Grandstand, que se medirá contra el vencedor de Roger Federer y Philipp Kohlschreiber en la siguiente instancia.

Desde el US Open 2005, dos argentinos no pisaban cuartos de final de un mismo majors. Ahora, el torneo neoyorquino tiene presente a Diego Schwartzman y la ‘Torre de Tandil’.