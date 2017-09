Del Potro gana al favorito Bautista Agut y está en cuarta ronda del US Open

El argentino Juan Martín del Potro salió de un rival difícil este sábado al vencer en tres sets corridos de 6-3, 6-3, 6-4 al español y undécimo sembrado Roberto Bautista Agut para sellar pasaje a la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos de tenis.

Del Potro, campeón de este torneo en 2009, se medirá por el pase a los cuartos de final con el austriaco Dominic Thiem, que antes había eliminado al francés Adrian Mannarino.

El argentino cimentó su triunfo en 2 horas y 11 minutos, a ritmo de 14 aces con su servicio de hasta 216 km/h, al tiempo que colocó 38 tiros ganadores, 14 de ellos de revés por las líneas.

Del Potro, 28º sembrado, ha ganado sus tres primeros partidos sin perder un solo set.

El buen servicio e inteligente colocación de sus tiros le compensaron al tenista de Tandil sus 32 errores no forzados, seis más que su rival.

El español estuvo pésimo en la devolución del servicio de Del Potro, con apenas un 22%.

El argentino sentó el ritmo del partido desde temprano, cuando consiguió el primero de sus cinco quiebres del partido en quinto game, para adelantarse 3-2.

Con esa tónica de sacar un quiebre tempranero en cada parcial y después buscar la colocación de sus tiros, paseó el camino hasta el punto final, cuando Bautista Agut devolvió largo por el fondo su último saque del partido.

“Hoy me he sentido bien, y el apoyo del público me ha inspirado”, subrayó.