Del Potro: con mi revés hago lo que puedo, no lo que quisiera

El argentino Juan Martín del Potro, semifinalista en Indian Wells, dijo hoy que no piensa en las lesiones de muñeca que a punto estuvieron de arruinar su carrera, aunque reconoció que en momentos puntuales, como con su revés, sufre aún las consecuencias.

“Creo que con esta manera de jugar también lo estoy haciendo bien“, señaló el tenista a una pregunta de Efe sobre las diferencias entre su juego actual y con el que llegó a la cima de su carrera antes de esos problemas físicos.

“Estoy en una buena posición. Gané en Acapulco tras vencer a tres jugadores del Top 10, que es algo que no sé si había hecho antes”, añadió.

“Y sí, es una forma de jugar diferente, aunque tampoco hay tanta diferencia. Mi derecha siempre fue parecida, el saque es igual… Lo que cambió un poco por mi lesión es el revés. Trato de hacer lo que puedo, no lo que me gustaría muchas veces, pero me está dando buenos resultados, así que no me frustra tanto”, declaró.

Del Potro sufrió, pero terminó por imponerse al alemán Philipp Kohlschreiber por 3-6, 6-3 y 6-4 en dos horas y ocho minutos de juego, para acceder a las semifinales de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada.

Su rival en esa fase será el canadiense Milos Raonic, que se impuso este viernes al estadounidense Sam Querrey por 7-5, 2-6 y 6-3, en una hora y 51 minutos.

“Mi virtud fue no frustrarme con su gran nivel en el primer set, sino esperar mi momento y tomar mi ‘chance’ (oportunidad) para sobrevivir y cambiar el partido”, explicó el tenista, quien destacó de Raonic su gran servicio y su gran juego de volea.

“Tendré que jugar mejor todavía y aprovechar mis oportunidades“, recalcó el de Tandil, quien admitió estar “cargado” físicamente pero al mismo tiempo ilusionado por la oportunidad de alzar el título.