Dave Roberts: Ésta es la mejor edición de los Dodgers

El martes, Dave Roberts afirmó que esta edición de los Dodgers es la mejor que ha dirigido desde que tomó las riendas del club en el 2016.

Es mucho decir, tomando en cuenta que Los Ángeles ha ganado siete títulos divisionales al hilo y ha asistido a dos Series Mundiales consecutivas. Pero los números indican que los comentarios de Roberts podrían representar la pura realidad.

A la ofensiva ofensivo, Cody Bellinger (probablemente el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional) encabezó una ofensiva que contó con 11 jugadores diferentes con al menos 11 jonrones, rumbo a 279, un nuevo récord de la Liga Nacional. Todo ese trueno contribuyó a 886 carreras anotadas, también la mayor cantidad en el Viejo Circuito.

En pitcheo, los Dodgers fueron los líderes de Grandes Ligas en efectividad colectiva con 3.37. Y una rotación abridora encabezada por Clayton Kershaw, Hyun-Jin Ryu y Walker Buehler también fue la más eficaz de las Mayores, con 3.11. Como si todo eso fuera poco, el promedio de carreras limpias de 3.78 de su relevo fue la mejor de la Nacional.

Todo eso resultó en un diferencial de carreras de +273– superado sólo por el +280 de los Astros—y 106 triunfos en temporada regular, una marca de la franquicia.

“Creo que del 1 al 25, es el mejor equipo que hemos tenido”, dijo Roberts. “Siempre hemos sido dinámicos y versátiles en nuestro roster, pero creo que éste es nuestro roster más versátil de todos”.

Las armas en el bateo son muchos con Bellinger, Justin Turner (si es que está del todo bien de la espalda), Max Muncy, Joc Pederson y Corey Seager. Hay peligro y trueno desde ambos lados del plato, con múltiples jugadores (el boricua Kike Hernández, Chris Taylor, David Freese) capaces de jugar en diferentes posiciones. Y en el pitcheo, detrás del trío de abridores antes mencionado se encuentran brazos de calidad como Rich Hill, Ross Stripling, el japonés Kenta Maeda, el dominicano Pedro Báez, el mexicano Julio César Urías y posiblemente Joe Kelly (si está bien de salud).

“Creo que se ves nuestro bullpen, vamos a tener a ocho relevistas y muchos de ellos saben sacar tanto a los bateadores derechos como a los zurdos”, comentó Roberts. “Además, tenemos a abridores que pueden fungir como relevistas y confiamos en ellos.

“Somos número uno en pitcheo abridor y hemos contado con buenos turnos de manera consistente durante todo el año. Del 1 al 25 somos bien fuertes, pero una vez llegas a la postemporada tienes que justificarlo al jugar bien”.

En los últimos dos años, los Dodgers de Roberts han jugado lo suficientemente bien como para ganar el banderín de la Liga Nacional. Pero por supuesto, cayeron en ambas ocasiones en la Serie Mundial.

“No hay nada peor que perder en la postemporada y no ser ese último equipo en el terreno, sobre todo cuando contamos con los mejores fans de todos los deportes”, dijo Roberts. “No diría que sea una ‘carga’, sino que es una responsabilidad de quedar bien para ellos.

“La meta no ha cambiado. No hay presión añadida, sino que se trata de salir a jugar un buen béisbol. No es nada nuevo para nosotros. La expectativa tampoco ha cambiado. Esperamos más de nosotros que cualquier otra persona espera de nosotros, a nivel individual y colectivo”.