Curry fuera del tabloncillo de los Warrios y Durant toma acción [+Tuit]

El base Stephen Curry quedó fuera del tabloncillo para el duelo de esta noche entre Warriors de Golden Stale y Pelicans de Nueva Orleans.

La información la dio a conocer el equipo Warrios mediante su cuenta de Twitter (@WarriorsPR), “Stephen Curry (contusión de rodilla izquierda) está afuera”. El basquebolista no participó en los entrenamientos del viernes por lo que era duda para el juego.

Asimismo, informó el regreso de Kevin Durant a la cancha de baloncesto luego de que una lesión en la rodilla lo dejó, por cinco semanas, fuera de acción.

For tonight's game vs. New Orleans, Kevin Durant will play. Stephen Curry (left knee contusion) is out.

— Warriors PR (@WarriorsPR) April 8, 2017