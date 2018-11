Combate nulo entre Arsenal y Liverpool

El Liverpool no pierde… pero puede ver alejarse al Manchester City en el liderato. El Arsenal no cae… pero no consigue reengancharse a la lucha por la Premier. Los ‘reds’ y los ‘gunners’ empataron (1-1) en Londres manteniendo intactas sus rachas pero sin paladear un triunfo que les habría dado un empujón a sus aspiraciones.

Así fue el 0-1 de Milner

En el toma y daca entre los de Klopp y los de Emery, sus puntas no estuvieron finos. Ni Aubameyang, ni Salah… Los goleadores no ‘mojaron’. Sí estuvo cerca del gol Van Dijk, que coleccionó remates (uno de ellos a la madera y otro mano a mano que le sacó el meta local). Marcó Milner, que aprovechó un rechace de Leno para hacer el 0-1. El Liverpool volvía a ganar a otro ‘grande’.

Así fue el 1-1 de Lacazette

Pero el Arsenal con Emery es otro. Compite, lucha, nunca desfallece. Y Lacazette encontró en el epílogo el empate. Un premio merecido. Tablas en el Emirates y los ‘gunners’ suman ya ocho puntos tras ir perdiendo, más que ningún otro equipo de la Liga.

El Liverpool no ha perdido en toda la Liga y el Arsenal acumula nueve jornadas sin perder, 14 entre todos los torneos. Llevaban varios combates sin perder con un grande. Una nueva vida.