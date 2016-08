Chelsea y PSG acuerdan el traspaso de David Luiz

El Chelsea ha anunciado este miércoles que ha llegado a un acuerdo con el PSG para el traspaso del defensa internacional brasileño David Luiz.

“El Chelsea Football Club y el París Saint-Germain han acordado los términos para el traspaso de David Luiz de vuelta a Londres. Este movimiento está supeditado a que el jugador llegue a un acuerdo y pase la revisión médica“, señaló el conjunto inglés mediante un escueto comunicado, publicado en su página web.

.@ChelseaFC and Paris Saint-Germain have agreed terms for the transfer of David Luiz back to London… https://t.co/oaz3h0bEHb

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 31 de agosto de 2016