Cardenales se coronó campeón de la LVBP

¡A la tercera fue la vencida!. Después de llegar a la final dos años seguidos y no poder coronarse, el conjunto crepuscular volvió con lleno de ego y orgullo a una instancia consecutiva para buscar de esta forma su quinto campeonato. Los Cardenales de Lara alzaron vuelo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), al vencer 9-2 a los Leones del Caracas y titularse monarcas.

En un temporada llena de distintos matices, los larenses se mostraron como un equipo muy sólido y consistente, a pesar de terminar segundos en la ronda regular, sin duda, los pájaros rojos batallaron cada uno de los juegos que los llevaron a este logro. La partida física de José Castillo y Luis Valbuena, a mitad de temporada, fue un punto de quiebre para este conjunto que luchó en su nombre y dedicó el campeonato a sus compañeros.

Después de 17 años

Los crepusculares no lograban un título de la campaña 2000-2001 cuando derrotaron en seis compromisos a los Navegantes del Magallanes, el cual fue su cuarto título en aquel momento. Hoy, se alzaron con su quinto campeonato en 76 años de historia de la franquicia, inaugurada en 1942.

“Todas la coronas son emocionantes, es un trabajo de toda la organización, el mánager hizo un gran trabajo, lo peloteros siempre dieron lo mejor de sí y nosotros nos entregamos desde el inicio hasta el final”, dijo al final del juego su presidente, Humberto Oropeza.

Los barquisimetanos se tituló al vencer al Caracas con una ofensiva que de nueve carreras, solo Alí Castillo y Francisco Arcia no anotaron ni remolcaron, el resto del equipo pudo combinarse para producir y así poner el nombre del Cardenales por todo lo alto. Ildemaro Vargas remolcó par de rayitas y Alejandro de Aza disparó tres imparables.

Querecuto Más Valioso de la final

El torpedero crepuscular ligó en la serie final para .611 (16-10) y superó al gran Robert Pérez (8) al remolcar 11 carreras en cinco juegos de la final (récord del equipo). Además de la garantía defensiva que brindó Juniel durante todo el año y la postemporada.

“Contento por lo que se vio desde el primer día, nunca bajamos la cabeza. No nos veíamos campeones desde esa pérdida (muerte de Castillo y Valbuena). No perdimos el enfoque y lo logramos”, enfatizó el campocorto. “Gracias todos los fanáticos que nos apoyaron esto es para ustedes y para toda Venezuela”.

Paulino y Campos intraficables

Ambos relevistas tuvieron un mes de enero intachable. Se combinaron entre los últimos innings para cerrar la puerta los rivales en constantes ocasiones. Paulino no permitió carreras en 11.0 en enero (playoff, semifinal y final) y abanicó a siete contrarios.

“Es una emoción bastante grande, es algo inexplicable”, expresó el derecho al lograr su primer anillo de campeón en la LVBP.

Por su parte, Campos lanzó en enero 13.2 tramos y dos tercios y tampoco permitió anotaciones. En la final en 5.2 innings de trabajo ningun rival le conectó imparable.

Expresiones de los campeones

“Hemos trabajado rudo para este momento, me siento orgulloso de estar aquí y vivir esto, hay que estar aquí para saber lo que siente. Este logro es una manera de retribuirle la confianza a Cardenales que confió en mi desde pelotero, como coach y luego como mánager”, dijo el timonel José Moreno.

“Desde el primer día teníamos un solo propósito, tratar de conseguir ese campeonato, ya teníamos dos años quedándonos con las ganas de levantar el trofeo y gracias a Dios lo conseguimos. Esto es para mi familia y las familias de dos hermanos que se nos fueron (Castillo y Valbuena), por ellos jugamos cada día con más fuerza y lo pudimos lograr”, afirmó Carlos Rivero, que ganó su primer título en la LVBP.

“Estoy contento por celebrar este triunfo, gracias a Dios pude mantenerme saludable todo el año y hoy pudimos coronarnos campeones. Gracias a San Luis que me dio el permiso para lanzar semifinal y final y aquí estoy, todos hicimos el trabajo y pudimos hacer un gran trabajo”, manifestó Williams Pérez, que terminó como el AS de la rotación.

“Es lo más grande que me ha pasado en mi carrera, estoy contento por el logro. Los muchachos dieron todo en el terreno y gracias a Dios las cosas salieron”, agregó el cubano Rangel Ravelo.

“Todos sabemos que no tuve una buena temporada, me mantuve trabajando, el mánager me brindó la confianza y gracias a Dios lo pude ayudar, estoy muy agradecido con él”, aseguró el lanzador importado Raúl Rivero.