“Canelo”: quiero arrancarle la cabeza a Chávez

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez” declaró en teleconferencia con medios internacionales que si bien a todos los rivales que ha tenido les ha querido “arrancar la cabeza”, el deseo que tiene de ganarle a Julio César Chávez Junior el 6 de mayo en la TMobile Arena de Las Vegas es aún mayor.

“Es una persona que habla mucho, que no sostiene lo que dice, no es una persona coherente, se me figura como si fuera un niño todavía”, dijo “Canelo” cuando se le preguntó sobre lo que pensaba del sinaloense. “Chávez es uno más de esos 50 (rivales), a todos he querido arrancarles la cabeza, pero esta (pelea) tiene la rivalidad, ese extra, ese coraje obviamente es un poco más”.

“Canelo” también criticó a Chávez y manifestó que los seguidores que tiene son “heredados” de su padre, el multicampeón Julio César Chávez.

“Él tiene muchos fans, pero no por él ni por lo que ha hecho, más que nada por su papá, que en sus tiempos fue de los mejores”, indicó.

Álvarez llega al careo con registro profesional de 48 victorias, una derrota (ante Floyd Mayweather) y un empate, mientras que “El hijo de la leyenda” acumula 50 triunfos, dos caídas y un empate, más una sin decisión.