Bolt anuncia su fichaje por un equipo de fútbol [+Video]

El exatleta jamaicano Usain Bolt, plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, ha publicado un video en las redes sociales en el que anuncia su fichaje por un equipo de fútbol cuyo nombre promete revelar el próximo martes.

“Acabo de firmar por un equipo de fútbol. Averigua cuál es el martes 27 de febrero”, es el escueto mensaje de Bolt, un apasionado del balompié, seguidor del Manchester United y del Real Madrid, que colgó las zapatillas de clavos en agosto pasado tras competir en los Mundiales de Londres.

Bolt ha jugado siempre, incluso durante su carrera como atleta, con la posibilidad de probar suerte en un equipo de fútbol. Hace un mes anunció que iba a hacer una prueba con el Borussia Dortmund alemán, aunque confiesa que su gran sueño es jugar en el Manchester United.

También se ha rumoreado que podría incorporarse al proyecto de David Beckham en la liga de Estados Unidos con una franquicia que comenzaría en 2020.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 25, 2018