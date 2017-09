Barreto jugará desde el primer día con Águilas

Las Águilas del Zulia recibirán a un grandeliga de lujo para los primeros dos meses de la temporada 2017-2018 del béisbol venezolano. Una fuente reveló a Versión Final que el caraqueño Franklin Barreto estará jugando con los rapaces desde el 10 de octubre hasta el primero de diciembre.

Barreto, quien debutó esta temporada con los Atléticos de Oakland en las Grandes Ligas, batea .194 en 23 juegos, con dos jonrones, cinco remolcadas, 10 anotadas y par de estafadas en las Mayores. En las menores, ligó .290 en 111 compromisos, con 15 vuelacercas, 54 fletadas y 15 bases robadas.

El jardinero Eleardo Cabrera, quien fue incluido en la lista de fatiga extrema de los Rays de Tampa Bay, también se uniformará esta campaña.

El gerente deportivo Luis “Yoyo” Amaro había declaro, al finalizar ayer el cuarto día de la pretemporada rapaz, que era muy posible ver a Barreto uniformado este año.

Otro punto que tocó Amaro fue la renovación de mánager Lipso Nava. El estratega solicitó una extensión por las próximas dos campañas, pero las Águilas no tienen planeado hacerlo inmediatamente, debido a que la crisis económica del país no les da seguridad de poder jugar la próxima zafra.

“La razón por la que Águilas del Zulia no puede dar dos años de contrato a Lipso, es porque no sabemos cómo va a estar la situación, no sabemos si va a haber liga el año que viene, pero mientras yo esté como gerente deportivo, él va a ser nuestro mánager”, declaró “Yoyo”.