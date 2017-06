Asdrúbal Cabrera se prepara para ver acción con los Mets el viernes

Una vez que vuelva Cabrera, los Mets tienen previsto usarlo como torpedero titular y trasladar al dominicano José Reyes a la tercera base. La novena de Queens ha ponderado poner a Cabrera en la esquina caliente en lugar del campo corto, donde el veterano ha cometido 11 errores defensivos en 43 juegos esta temporada, y dejar a Reyes en las paradas cortas. Sin embargo, el club no quiere dar ese paso por ahora.

“Si decidimos hacer el cambio, hay que darle tiempo para que juegue allí”, dijo al respecto el capataz de los Mets, Terry Collins. “Es algo que no hemos hecho. [Cabrera] ha disputado un juego en la tercera base en Grandes Ligas. No quiero colocarlo allí y que de pronto empiece a tener problemas al bate porque no puede hacer los ajustes”.