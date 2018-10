Antonio Conte no entrenará al Real Madrid, según confirmó un periodista de Sport Mediaset, en directo en Deportes Cuatro. Según el citado periodista, el entrenador italiano “lo ha decidido, tras pensarlo mucho, y el acuerdo ya no va. Se desconocen todos los motivos por los que se han roto las negociaciones, pero seguro que no son económicos. Conte podría haber entendido que no todo el vestuario blanco está a favor de su llegada”.

A lo largo de la mañana, surgieron informaciones de que el fichaje de Antonio Conte como entrenador del Real Madrid para sustituir a Julen Lopetegui, cuyo despido se debatirá en la Junta Directiva de esta tarde, se habría enfriado por momentos.

Según pudo saber As y confirmó Josep Pedrerol en La Sexta, la llegada del italiano no parecía tan clara y sonaba con fuerza Santiago Hernán Solari como entrenador provisional. El técnico argentino del Castilla se sentaría ante el Melilla, el miércoles, e incluso en el próximo partido de Liga frente al Valladolid, el sábado en el Santiago Bernabéu.

Desde Italia se afirmaba también que a pesar de que este domingo se había asegurado que la contratación de Antonio Conte estaba cerrada, sólo era por parte del Madrid, ya que el entrenador todavía no habría dado su sí definitivo, sobre todo, porque quiere aclaraciones de parte del Madrid sobre el proyecto deportivo. Sin embargo, desde Sport Mediaset ya son más contundentes y afirman que el italiano no se sentará definitivamente en el banquillo blanco.

Hay que recordar que Antonio Conte todavía tiene asuntos legales que resolver con el Chelsea, aunque, deportivamente, está totalmente libre y apto para aceptar un nuevo banquillo.

Además, hay que recordar las declaraciones del capitán Sergio Ramos cuando le preguntaron, tras el Clásico, sobre la supuesta llegada de Antonio Conte, que se caracteriza por ser un entrenador con ‘manu militari’: “El respeto se gana, no se impone. Ni un nombre ni otro. Hemos ganado todo con entrenadores que ya conocéis, al final la gestión del vestuario es más importante que el conocimiento técnico de un entrenador”.