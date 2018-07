Anderson: “Creo que tengo el nivel para ganar estos torneos”

El sudafricano Kevin Anderson aseguró que cree que tiene el nivel para “ganar estos torneos”, pese a la derrota contra el serbio Novak Djokovic en la final de Wimbledon.

“Creo que tengo el nivel para ganar estos torneos. Para muchos jugadores es su sueño, pero solo unos pocos son capaces de creerse realmente que pueden hacer. Si me hubierais preguntado hace un año, no creo que hubiera podido decir que puedo un Grand Slam con la misma confianza que lo hago ahora”, expresó el de Johannesburgo.

“Obviamente, esto no significa nada, pero es un buen comienzo. Se tarda mucho en llegar hasta este punto y creo que estoy en el camino correcto”, agregó.

Anderson tuvo que enfrentarse a Djokovic 48 horas después de haber librado una auténtica batalla sobre la pista con el estadounidense John Isner que se fue más allá de las seis horas y media.

Como consecuencia, Anderson indicó en rueda de prensa que no se encontró bien físicamente y que no encontró “su forma” durante el partido.

“Estaba nervioso al principio. No jugué bien ahí, aunque intenté dar el máximo. Seguramente me empecé a sentir mucho mejor en el tercero, donde tuve algunas oportunidades, especialmente un par de pelotas que pensaba que se irían fuera, pero que Novak metió en la línea. Me hubiera gustado poder pelear otro set”, explicó.

El desgaste físico del duelo con Isner no le permitió, según explicó, dormir bien el viernes, pero sí el sábado, aunque resaltó que el partido no estuvo condicionado por la falta de frescura, si no más bien porque no fue “capaz de jugar el tenis que necesitaba”.

“Lo que separa a los mejores del resto es, no necesariamente sus habilidades tenísticas, sino que son capaces de jugar su mejor tenis en estos momentos”, destacó.

Además, Anderson recalcó la necesidad de que haya un diálogo con los organizadores de los grand slams para la introducción de un desempate en el quinto set que evite situaciones como la del pasado viernes, cuando el propio Anderson e Isner se desgastaron en la pista durante casi siete horas.