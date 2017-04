Ancelotti se reencuentra con el Real Madrid “sin ánimo de revancha”

Caballeroso como de costumbre, el entrenador del Bayern Múnich Carlo Ancelotti aseguró que no tiene “ningún sentimiento de revancha” contra el Real Madrid, que le despidió en 2015, este martes en rueda de prensa, en la víspera del duelo de cuartos de la Champions entre su antiguo y su actual equipo.

¿Fue despedido del Real Madrid ¿Aborda este partido con un espíritu de revancha?

R: “No, no y no. No tengo ningún sentimiento de revancha. Quiero que mi equipo haga un buen partido y gane este duelo, es la única cosa que espero. Será un partido muy especial, sobre todo para mí. Tengo una relación especial con los jugadores del Real Madrid. Conozco muy bien su potencial, pero estaremos concentrados en nuestras cualidades”.

En su última visita a Múnich en 2014 el Real Madrid ganó 4-0 ¿Hay una revancha del Bayern Múnich pendiente?

R: “Tenemos un gran respeto por ellos, será un partido muy difícil, pero nadie piensa en la revancha, solo pensamos en jugar al 100%”.

¿Cuál es la diferencia entre el Real Madrid que usted entrenó y el de ahora?

R: “Es la misma idea del fútbol, controlar el juego y exprimir al máximo sus cualidades. El Real Madrid no ha cambiado tanto. Es un equipo con mucha calidad, que puede crear muchos problemas en cualquier momento”.

Zidane ha dado a entender que no seguirá en el banquillo blanco el año próximo ¿Qué piensa usted?

R: “Es alguien al que quiero mucho. Estoy muy contento de que haga una gran temporada y de que haya ganado la Liga de Campeones el año pasado. Pero ningún entrenador tiene tiempo de planificar a largo plazo, para un entrenador el futuro es el próximo partido. Zidane no ha dicho nada nuevo”.

¿Cuál sería un buen resultado para ustedes?

R: “Pienso que el partido de ida no será decisivo. Nos puede dar la posibilidad de tener más o menos problemas en la vuelta en Madrid. Pero todo se decidirá en Madrid, no aquí. Nuestro objetivo es lograr la ventaja para tener un partido más fácil allí”.

P: ¿Podrá alinear a Robert Lewandowski?

R: “Lewandowski se entrenó durante 20 minutos hoy (martes), porque se hizo daño en el último partido del campeonato (hombro). Mañana veremos cómo se siente. Hoy tenía buenas sensaciones, pero decidiremos mañana. Si tiene dolor no jugará. Pero su ausencia no cambiaría nuestra filosofía de juego ni nuestra estrategia”.