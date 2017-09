Álvarez cae en su retorno a las Grandes Ligas con Filis

Henderson Álvarez no tuvo el mejor regreso a las Grandes Ligas al anotarse su primera derrota con los Filis de Filadelfia, que cayeron, ayer, 6-3 ante los Atléticos de Oakland.

El venezolano se mantuvo en la lomita por cinco episodios en los que permitió cuatro hits, par de jonrones y se adjudicó cuatro carreras limpias mientras ponchó a otros cuatro.

El descalabro ocurrió en la sexta entrada cuando Joey Wendle bateó un Grand Slam con dos outs en la pizarra para darle la ventaja definitiva a Oakland.

“No me gustó el resultado, pero sí me gustó Álvarez. Cometió algunos errores en el cuarto inning pero me gustó lo que vi”, dijo Pete Mackanin, mánager de los Filis a la MLB.

Para el carabobeño, sin embargo, la experiencia fue más provechosa. “El control de los picheos estuvo bien, gracias a Dios. Estoy feliz y contento regresar a las Grandes Ligas. Que me volvieran a abrir las puertas y me dieran la oportunidad”, dijo el criollo a través de su agente de prensa.

Su retorno a la Gran Carpa representó una meta personal, una sentencia de lo que puede llegar a hacer con la oportunidad que se le presentó. “Esta es una oportunidad para demostrar que mi brazo ha vuelto recuperado –aseguró–. He recuperado la fuerza y he trabajado fuerte para seguir adelante y no caer en la lesión”.