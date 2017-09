Altuve va día a día tras pelotazo en antebrazo [+Video]

“Estoy bien”, aseguró Altuve, que lidera a las Grandes Ligas con .348 de promedio de bateo. “Cuando me golpearon, pensé que era algo muy, muy malo, pero gracias a Dios fue solo un golpe bien duro y me siento bien”.

Hinch dijo que Altuve no estaba descartado para jugar este martes, sin embargo indicó que de cualquier manera le iba a dar pronto un día libre.

“A.J. dijo que íbamos a esperar hasta que me levante mañana (el martes), y ustedes saben cómo es él. De verdad quiere cuidar a sus peloteros, y al final del día es su decisión. No sé si estaremos de acuerdo con lo que decida, pero todo dependerá de cómo me sienta”, declaró Altuve.