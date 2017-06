Alonso sobre su futuro: “Creo que van a salir cosas bastante interesantes”

El piloto español Fernando Alonso (McLaren Honda) confirmó hoy que el año que viene seguirá en la Fórmula Uno y, aunque no sabe lo que ocurrirá a final de temporada, confía en que le van a salir ofertas “bastante interesantes”.

“Este año acabamos contrato varios pilotos. No tengo una idea de lo que va a pasar pero creo que van a salir cosas bastante interesantes. Después de 16 años, con todo lo que he conseguido, me gustaría estar arriba en mis últimos año de Fórmula 1”, explicó el asturiano en una entrevista con el programa “El Partidazo” de la COPE.

“Tengo trazado -añadió- el plan para el año que viene. No me voy a sentar con nadie hasta septiembre. Quiero ir a un proyecto seguro, no a uno arriesgado. Me gustaría ir a un lugar donde sea competitivo desde el primer día y donde pueda ganar”.

Respecto al Gran Premio de Azerbaiyán que se corre este domingo en Bakú, bromeó diciendo que “no hace falta avisar de que este puede ser un fin de semana complicado. Es lo normal, ¿no?”.

“No queda otra que afrontar mi situación de manera positiva. En invierno, en Barcelona, nos dimos cuenta de que sería un año difícil, pero vale más la pena ponerle una nota de humor y aprender”, reconoció el doble campeón del mundo.

Por último preguntado por su primera experiencia en las 500 millas de Indianápolis, destacó que “la sensación de velocidad en la Indy es mucho mayor que en la Fórmula 1”.