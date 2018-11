Alejandro Salazar deja en el terreno a Bravos y Águilas se reencuentra con el triunfo

La luz al final del túnel llegó. Lo que lucía como un camino escabroso y con pocas esperanzas terminó este sábado con el triunfo de las Águilas del Zulia 5-4 ante los Bravos de Margarita, en el segundo encuentro de la doble jornada.

Los rapaces cayeron en el primer compromiso de la jornada, pero en el segundo el joven Alejandro Salazar se vistió de héroe, para cortar la seguidilla de seis derrotas en fila, al sonar sencillo al jardín central que trajo a Alberto González al plato.

“Estoy muy feliz de conseguir el hit, pero lo que más me emociona es que en los últimos juegos no hemos estado muy bien que digamos y me emociona mucho que ya logramos conseguir la victoria y salir de la mala racha en la que estábamos”, declaró Salazar al circuito radial.

Al “Gato” le llegó un turno importante en el primer desafío, pero falló. Para el segundo tenía su plan preparado, estaba listo para que la presión no le afectara y así fue.

“Cuando me llegan los turnos así lo que trato es de que no me agarre la presión, sino que sigo con mi enfoque”, aseguró. “Temprano en el juego me tocó la situación y dije que no tenía que desesperarme si me tocaba de nuevo la oportunidad”.

“Vamos para adelante, este equipo es muy unido, hablamos entre nosotros, tenemos buena comunicación y los veteranos siempre están apoyándonos”.

El triunfo fue para el derecho Anderson Múñoz, quien se lució al tirar 2.1 entradas en blanco, con un hit, un boleto y un ponche. Para el nativo de la Cañada de Urdaneta fue su segundo lauro de la zafra. El descalabro fue para Carlos Navas, quien recibió la carrera de la derrota en 1.2 innings. Tercera derrota para el diestro de los insulares.

Este domingo: Los rapaces cierra la serie de tres juegos ante los Bravos de Margarita, cuando se midan a las 5:00 p. m.