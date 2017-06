Albert Bravo a Versión Final: “Soy el reflejo de entrenar en el país”

El 26 de agosto del 2016, en rueda de prensa en el estadio “Pachencho” Romero, el Secretario de Deportes del estado Zulia, Leonet Cabezas, prometió la reparación de la pista Arquímedes Figuera para que los dos únicos velocistas de país, que lograron marcas mínimas para clasificar en pruebas individuales a los Juegos Olímpicos de Río 2016, se entrenaran con miras a próximas competencias internacionales.

Esas promesas quedaron ahí. No se mejoró la pista de tartán y tampoco la preparación. Los resultados: Albert Bravo y Nercely Soto no pudieron desempeñarse a plenitud en el Sudamericano de Atletismo 2017.

Bravo quedó en el sexto lugar de los 400 metros planos, con tiempo de 47.62 segundos, mientras que la edición del 2015 conquistó lo más alto del podio con marca de 45.26. Soto, semifinalista en los 200 mts. en Río, avanzó a la final femenina de los 400, pero decidió no correrla para no arriesgar su físico y estar listo para hoy, en los 200 mts.

“Soy el reflejo de entrenar en el país”, soltó Bravo, quien no tuvo preparación internacional ni compitió fuera de Venezuela, a pesar de estar en juego un cupo para el Mundial de Atletismo Londres 2017, a Versión Final.

“Simplemente estuvo muy difícil el viaje para mí. Viajé de Maracaibo a Caracas en carro, luego el avión tuvo escala en Panamá para llegar a Paraguay ayer (jueves), al final el cansancio venció”, explicó.

El reclamo de Albert es el mismo de hace 10 meses: “El país sufre, no tenemos pista, no tenemos recursos ni suplementos, no tenemos nada y este es el resultado”.

En aquella oportunidad, su entrenador Macoly McGregor comentó que “es un clamor (reparar la pista Arquímedes Herrera), que nos tomen en cuenta, porque esta pista el Presidente de la República la ha ofrecido cuatro veces”.

El zuliano realizó una comparación con el Sudamericano de Atletismo del 2015, disputado en Perú, en el cual se colgó dos preseas doradas, 400 metros y el relevo 4×400 mts.

“Todo fue muy diferente a el Suramericano pasado, cuando me preparé en Estados Unidos, con apoyo del Ministerio del Deporte, y fui campeón Sudamericano”, señaló.

Las competencias para Bravo no terminan. Hoy tendrá el clasificatorio para la final de los 400 metros con vallas, mientras que mañana formará parte de la posta 4×400 mts.

La “Gacela” va por los 200

Soto, quien no corrió la final de los 400 metros y no pudo repetir la medalla de plata que consiguió hace dos años, saldrá al ruedo hoy (10:00 a.m.) para los 200. La zuliana viene de recuperarse de algunas molestias físicas, que sufrió en el Grand Prix de Chile, disputado a inicios de abril.

“Estoy contenta por estar una vez más en el Sudamericano, aunque no estoy al 100% de mis condiciones”, contó la “Gacela” a este rotativo. “Espero mañana (hoy) tener buenos resultados en la prueba de 200 metros, hoy (ayer) no corrí la final de los 400 para guardarme para los 200”.

“Mañana (hoy) voy a buscar el cupo para el Mundial, aunque no tuve una buena preparación por la lesión. No tengo buenas expectativas para los 200 por la falta de preparación. Voy con las ganas de ganar el Sudamericano, porque aquí las marcas no valen para clasificar debido a que hay mucho viento a favor”.

La velocista también estará presente en el relevo 4×100 y 4×400 metros.

Los resultados de Bravos y Soto son un claro llamado para que se mejoren las condiciones de entrenamiento de dos de los mejores corredores del país en la actualidad. Mismas mejoras que el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, prometió en el marco de las refacciones que le realizaron al “Pachencho” para los Juegos de Copa Libertadores del Zulia FC.

Antes del juego del “Buque Petrolero” ante el Chapecoense, el 7 de marzo, Cárdenas conversó con este medio y aseguró que la pista de tartán Arquímedes Herrera era algo que adeudaba y que estaba trabajando junto al Ministerio del Deporte, que días después envió un equipo para inspeccionar las mejoras, para hacer las refacciones. Todo quedó ahí, hasta el momento.

No todo es negativo

Aunque la falta de preparación de los dos principales atletas zulianos no les permitió montarse en lo más alto del podio de la pista atlética del Comité Olímpico Paraguayo, sede del evento, Venezuela logró una destacada participación al sumar dos medallas de oro, par de plata y una bronce.

La primera dorada vino de los brincos de Eure Javier Yánez, en la modalidad del salto de altura. El criollo, que también logró su cupo para el Mundial de Londres 2017, implantó un nuevo récord para el Campeonato Sudamericano de Atletismo en salto de altura, al superar con 2,31 metros la marca de 2,28 que había implantado en 2006 el brasileño Jessé Farías.

El otro oro fue para Robeilys Peinado, quien revalidó el título Sudamericano logrado hace dos años. Peinado sacó 30 centímetros de diferencia a sus rivales, en la final de salto de pértiga y se subió a lo más alto del podio con una marca de 4,50 metros.

Yulimar Rojas, subcampeona olímpica, no se pudo quedar con el primer lugar del salto triple, por segunda edición seguida, por una lesión en la corva. La criolla se quedó con el presea de plata, con marca de 14.36 metros, superada por Nubia Soares (14.42 mts).

La otra presea de plata fue para Génesis Romero, quien logró un tiempo de 13.16 segundos en los 100 metros con vallas. Solo superada por Fabiana Dos Santos (12.81).

La última medalla del día fue de bronce. Andrea Purica logró parar el cronometro en 11.18 segundos, para quedarse con el tercer puesto en los 100 metros planos.