Águilas vence a Leones y se lleva la serie [+Fotos]

Las Águilas del Zulia impusieron su ley en el estadio Luis Aparicio y este jueves vencieron 8-6 a los Leones del Caracas para ganar su quinta serie de la temporada 2018-2019 y dejar la mesa servida para recibir desde este viernes la visita de los Tigres de Aragua, en lo que será una serie de tres juegos que culminará el domingo con el tradicional Juego de La Chinita.

El desafío tuvo como héroe al camarero Alejandro Salazar. El novato, que debutó el miércoles en la Liga de Béisbol Profesional Venezolana, triplicó en cuatro turnos ofensivos, con una anotada, par de dobles y dos remolcadas.

Salazar se puso la capa del héroe en el séptimo episodio, al sonar sencillo remolcador de dos para devolverle la ventaja a los rapaces y dejar todo encaminado para que Víctor Gárate, Jeffeson Medina y Arcenio León, quien sumó su tercera salvado de la zafra, lanzaran las últimas dos entradas del compromiso.

“Fue un momento muy especial para mi, me preparé para ese turno y pude conseguir el hit. Lo que quería era poner la bola en juego porque con la bola en juego cualquier cosa podía pasar”, señaló el novel camarero al circuito radial aguilucho. “Lino habló conmigo y me dijo que buscará llevar la pelota para el medio y buscar mi pitcheo”.

Movimiento de carreras

Las acciones iniciaron con un largo cuadrangular de tres carreras de Harold Ramírez, para que los melenudos picaran adelantes.

En el segundo los rapaces igualaron la pizarra. Jerry Seitz elevó de sacrificio para que anotar a Ángel Aguilar, luego Tito Polo sonó doblete al jardín izquierdo para empujar a Alejandro Salazar y José Fores fletó a Polo con incogible para igualar la pizarra.

En el tercero, Harold Castro conectó sencillo al jardín central para traer a Víctor Reyes al plato. Águilas respondió en la parte baja de esa entrada, Alí Castillo disparó su primer jonrón de la temporada para empatar las acciones y después Aguilar sonó otro vuelacerca, con un compañero a bordo, para darle la ventaja a su equipo.

En la parte alta del séptimo, Isaías Tejeda anotó por wild pitch del relevista José Flores y luego por imparable de Eduard Pinto al jardín izquierdo anotó Castro la anotación de empatar las acciones.

Con ese triunfo, los rapaces llegaron a 15 en esta campaña y ubican a tres juegos y medio del primer lugar, en poder de Cardenales de Lara, con 19-11.

La victoria recayó en el relevista José “El Chino” Flores, la segunda de la temporada, y la derrota fue para el abridor Anthony Marzi, al tolerar las ocho anotaciones en 6.0 episodios. El rescate fue de León, el primero desde el 9 de noviembre.

Este viernes: Águilas recibe la visita de los Tigres de Aragua en el estadio Luis Aparicio “El Grande”. Será una serie de tres juegos. El abridor anunciado por el mánager Lipso Nava es el dominicano Charle Rosario.