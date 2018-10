Águilas pega primero y arruina el estreno del vigente campeón

Las Águilas del Zulia ganaron 5-3 a los Caribes de Anzoátegui en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz, en el juego que inició oficialmente la temporada 2018-19 en la Liga Venezolana Béisbol Profesional (LVBP). El primer encuentro de la campaña entre rapaces y orientales se tiñó de naranja, y el equipo rapaz empezó con el pie derecho su andar en esta incipiente zafra.

Un hit en el primer turno del juego de Tito Polo y un doble de Alex Romero trajo la primera carrera zuliana, más tarde, en el octavo episodio con las bases llenas, Héctor Giménez conectó sencillo al jardín derecho para traer dos rayitas y luego por elevado de sacrificio Herlis Rodríguez anotó la cuarta anotación. La quinta y última la impulsó Zach Houchins con doblete en el noveno inning.

En el encuentro, el zuliano Alex Romero bateó de par de inatrapables en 3 turnos, con una carrera fletada, para llegar a 800 indiscutibles en la LVBP, lo que lo ubica como el pelotero número 20 en llegar a esta cifra en la pelota venezolana. Desde el año 2000, solo 7 peloteros lo consiguieron entre los que destacan Luis Sojo, Robert Pérez y José Castillo.

“No sabía que solo 20 peloteros lo hemos hecho (llegar a 800 hits), mi familia siempre me ha apoyado, siempre vengo a dar lo mejor de mí y a hacer lo que pueda por el equipo”, dijo el marabino, al terminar el juego, por IVC. “No quiero hablar de Alex Romero, quiero hablar de las Águilas del Zulia”, agregó respecto a sus expectativas para la temporada que recién arrancó.

Durante el compromiso los bates orientales se mantuvieron silenciados por los pitchers zulianos, que dieron una muestra de su preparación y del trabajo que realizaron en la pretemporada.

Por la visita abrió Charle Rosario, quien salió del juego con una linea de 3.2 episodios en blanco, con 2 hits, 1 boleto y 2 ponches. Al dominicano lo reemplazó el zurdo Sergio Escalona que sacó un out y recibió 2 hits y regaló un pasaporte. Le siguieron Jeffeson Medina, Jesús Martínez, Henry Rodríguez, Will Changarotty, Luis Moncada y José Flores.

En el noveno Arcenio León se subió a la lomita sin situación de salvado y a pesar de tener problemas para conseguir los outs, una doble matanza cerró las aspiraciones del vigente campeón de la LVBP. De esta manera el bullpen de las Águilas pasó su primera prueba.

La victoria fue para el zurdo Luis Moncada, quien solo retiró el último out del séptimo tramo. Victor Capellan cargó con la derrota al recibir tres hits y dos carreras limpias.

Esta es la segunda vez que las Águilas del Zulia enfrentan a Caribes de Anzoátegui en un juego inaugural, en ambos encuentros los naranjas se llevaron la victoria.

La anterior ocasión en la que se habían medido fue el 6 de octubre de 2016, cuando los vencieron 11-4. El triunfo fue para Ramón García mientras Richard Salazar cargó con el revés, los abridores fueron Carlos Teller (Águilas) y Yeiper

Castillo (Caribes).

El conjunto rapaz no podrá jugar la primera semana como local en el estadio Luis Aparicio “El Grande”, de Maracaibo, por el mal estado del engramado del recinto, que obligó a Major League Baseball (MLB) a negar el permiso de que los jugadores afiliados a sus organizaciones pudiesen jugar allí.

“Es duro no jugar en casa la primera semana, es una situación difícil”, sentenció Romero. “Hay que jugar con la psicología, no podemos desmayar con las situaciones de la vida, hay cosas que no podemos controlar, hay que seguir trabajando, dar lo mejor de nosotros que eso si nos corresponde”, finalizó.