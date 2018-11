Aguilar y Acuña Jr. ya tienen sus estatuillas del Luis Aparicio

El Premio Luis Aparicio, galardón que es entregado al pelotero etiquetado como el mejor de un año determinado en las Grandes Ligas, por primera vez tenía dos estatuillas que esperaban reposar en las manos de sus dueños. Y, como bien se sabía semanas, Jesús Aguilar y Ronald Acuña Jr. eran los propietarios del “Pequeño Louie” bronceado y con la mano enguantada hacia el cielo, reseñó la página web Béisbol Play.

El verdadero Aparicio no estuvo en el edificio de la Fundación Empresas Polar para ver cómo dos jugadores se ungían con su nombre como los más sobresalientes. El otrora campocorto, único venezolano en el Salón de la Fama de Cooperstown, se quedó en su hogar por motivos de salud, aunque su hijo Nelson lo representó.

Ya con las estatuillas en las manos, Aguilar habló primero que Acuña Jr. “Este premio, seguramente, representa una motivación en las carreras para los dos”, dijo el primera base de Cerveceros de Milwaukee.

“Esto es algo grande”, atajó su turno Acuña Jr. “Es algo merecido para los dos”.

La historia de ambos es diferente. Al inicialista la oportunidad le tardó en llegar, y al jardinero de Bravos de Atlanta la Gran Carpa se le abrió a los 20 años, edad en la que la mayoría de los jóvenes terminan de desarrollar las mentes en universidades.

Por nueve años Aguilar estuvo en las ligas menores y en tres temporadas con Indios de Cleveland recibió turnos con gotero. Ahora se puede sentar, con el Pequeño Luis en una repisa en su casa, y recordar la campaña que lo llevó a ser considerado por periodistas como uno de los venezolanos más brillantes en 2018.

“Durante años en ligas menores aprendí a que uno no controla lo que no puede. Solo me enfoqué este año en salir a jugar duro. Y ahora estoy satisfecho. Le he podido demostrar que sí podía hacerlo a los que no creyeron en mí”, expresó Aguilar para luego lanzar un comentario en broma. “Hasta gente de Indios me pasó bonitos mensajes por la temporada, también (Terry) Francona, que no me quería”.

Acuña Jr. no tuvo una larga vida a las menores. Su talento fue considerado el más grande entre las promesas y el chance en las Grandes Ligas le llegó tan rápido que todavía, con 20 años de edad, no es un adulto legal en algunos países. Es una estrella precoz, ganador del Novato del Año de la Nacional y un pilar en Atlanta.

“Creo que la forma de manejar todo esto”, comenzó el oriundo de La Sabana, en Vargas. “Es pensar en que no está sucediendo. Que no está pasando. Que todo está normal. Este año fue grande y en ocasiones hasta dudé de mí mismo. Cuando me fue bien en el Spring Training y no empecé la temporada arriba me afectó un poco”.

Un tigre y un tiburón

La fecha de estreno de Aguilar con Tigres de Aragua está anotada en las pizarras del José Pérez Colmenares de Maracay: 6 de diciembre, contra Bravos de Margarita. Su debut no será contra Leones del Caracas, equipo que lo cambió a principios de años, junto a Henry Rodríguez, para obtener a Alejandro Chacín, José Rondón y Juan Graterol. Pero los enfrentará días después, el 10 de diciembre, en el Universitario.

“Estamos en eso, estamos en eso (medirse contra los melenudos)”, respondió preguntas con tono bromista. “(Jugaré) Contra ellos, aquí en Caracas ¿Por qué no? Para que les duela. Todavía Milwaukee no me ha puesto un plan, pero saben que para poner buenos números allá debo prepararme. Estoy en contacto con el cuerpo técnico, creo que allí toman las cosas con calma”.

Guillermo Arcay, maestro de ceremonia del evento, le colocó una escala de probabilidad de juego con Tiburones de La Guaira a Acuña Jr., quien del 0 al 10 señaló que sus posibilidades de uniformarse y ser parte del lineup de los escualos es de “cero. Cero por ciento”, sostuvo.

“Todavía Atlanta no me ha puesto un plan de trabajo”, dijo el guardabosque. “Pero siempre me mantengo entrenando para no perder la forma”