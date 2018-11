Agente de José Pirela: “El ‘Águila Negra’ no va a jugar más con Águilas del Zulia”

Las alarmas están encendidas en los fanáticos de las Águilas del Zulia. José Pirela, emblema y figura del equipo, no jugaría más con los rapaces, según declaró su agente Gustavo Vásquez a Versión Final. La decisión surge por un impase sobre que le correspondía al “Águila Negra” por su participación en la temporada 2017-2018 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

“Quería hablar sobre el caso de José Pirela, porque están diciendo que va a jugar con las Águilas y que están esperando los papeles, pero quiero decir la verdad que hay ahí: ‘Pirela no va a jugar más con las Águilas'”, señaló Vásquez. “La relación está rota porque Águilas nunca le pagó a Pirela el salario de la temporada pasada, él la jugó gratis. Ellos nunca han hablado de eso, por eso quiero desmentir que Pirela va a jugar con Águilas”.

“No tanto porque lo diga Pirela, lo digo yo (Gustavo Vásquez) pues, él no va a jugar más ahí porque después de esa falta de respeto no va a jugar más nunca en las Águilas. Además, no va a ir porque actualmente está haciendo el trámite de la residencia de Estados Unidos, por lo que no puede decir”.

El encargado de los contratos del zuliano señaló que un caso similar ocurrió con Leonel Campos, a quien le cancelaron el pago de la campaña anterior dos semanas antes de iniciar la zafra. “A Pirela no le han pagado, pero como a él no le gusta reclamar nada, no ha querido decir nada. Pero le dije que hay que reclamar por su dinero”, señaló.

Versión rapaz

Luego de esa declaración de Vásquez, este medio estableció conversaciones con el gerente general de las Águilas, Luis Amaro, para tener la parte oficial del equipo sobre este inconveniente que expresó el agente del pelotero.

“El caso de Leonel Campos y José Pirela fueron administrativos. El pago de Campos fue suspendido el año pasado porque él fue parado por su equipo en Japón, ocurrió una falta de comunicación con él, pero ya se resolvió, al igual que el de Pirela”, dijo “Yoyo”. “El caso de Pirela fue distinto, él no se presentó a algunos juegos de la temporada regular cuando él debutó y también se le puso una pausa en el pago del año pasado, pero yo hablé con José a principios de octubre y ya nos habíamos entendido y llegamos a un acuerdo de cómo iba a concluir el tema del pago del año pasado. De lo que dijo el agente, que no va a jugar más con Águilas del Zulia, ya es decisión de José”.

“José sabe del lado que está Águilas del Zulia. No tengo mucho que decir sobre Gustavo, más allá de que su jugador se presentó la semana en casa, no fue para la gira el año pasado, que eran unos días antes de navidad y no se presentó para los últimos juegos de la temporada en casa. La próximo vez que lo vimos fue para los primeros juegos de postemporada, por eso se pausa su pago”, señaló “Yoyo”. “Todo está aclarado entre José y yo, que Gustavo quiera salir con más declaraciones no tengo ningún comentario sobre eso, él puede decir lo que quiera. Ya todo está resuelto”.

“Un agente está tratando de dañar la relación de Águilas del Zulia con José Pirela, quien es un jugador emblemático para nosotros. Siempre tratamos de estar claros con el jugador”, concluyó Amaro.

Otros peloteros

Vásquez también señaló que Silvino Bracho no lanzará con los zulianos este año, porque está resolviendo una situación con su residencia en Estados Unidos, mientras que Yohel Pozo estaría debutando esta campaña con Águilas, luego de cumplir un programa de pesas.

El representante de ISE Baseball añadió que el receptor José Herrera no jugará porque “Águilas le ofreció una miseria”. Sobre esa situación, el gerente general de los zulianos aseguró que “tengo 40 peloteros con contrato y todos están echándole pichón, estamos compitiendo. Los que están aquí, son los que quieren”.