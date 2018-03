Acuña desmiente oferta de los Bravos

Luego de que Scott Kingery recibiera un contrato de 24 millones de dólares por parte de los Filis de Filadelfia, que le permitirá comenzar su travesía por las Grandes Ligas, surgieron informes de que Ronald Acuña había rechazado una oferta aún mayor de los Bravos de Atlanta, pero el jardinero rápidamente lo desmintió.

“Para ser honesto, no estoy seguro de dónde vino el rumor”, dijo Acuña a David O’Brien de The Atlanta Journal-Constitution. “Hasta ahora no hemos recibido un contrato, nadie me habló al respecto y no hubo un acuerdo que se haya cambiado o algo por el estilo, pero ese no ha sido el caso “.