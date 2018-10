Willy Casanova realiza un recorrido nocturno en el Casco Central de Maracaibo

View this post on Instagram

11:05 pm | Estamos recorriendo a esta hora de la noche la avenida Libertador, en el casco central de #Maracaibo, para inspeccionar las tareas propias de la intervención del mercado #LasPulgas y su periferia. Esta es una acción del Estado venezolano que, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y nuestro gobernador @omarprietogob, responde a un clamor popular. Venceremos, hermanos y hermanas. #1oct