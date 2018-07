Willy Casanova: “Mientras unos faranduleros hablan de los problemas nosotros de soluciones”

Mientras unos faranduleros sólo hablan del problema, nosotros desde la @alcaldiademcbo nos ocupamos de las SOLUCIONES. Esto fue en horas de la mañana de este jueves #26jul en la urbanización Lago Azul, parroquia Manuel Dagnino, donde nos desplegamos con nuestro equipo de Dirección para acompañar los trabajos de recolección de residuos y desechos sólidos, así como otras dificultades propias de este sector. Seguimos trabajando y apostando a la recuperación de nuestra ciudad, porque juntos todo es posible. #MaracaiboRenace

A post shared by Willy Casanova (@willy_casanova) on Jul 26, 2018 at 5:41pm PDT