Victor Ocando, un joven que logró ganar sus batallas con perseverancia y superación

Un ejemplo de perseverancia y superación es Victor Ocando, un abogado zuliano de 29 años, que fue diagnosticado con una cuadriparesia espática, secuela de una parálisis cerebral al momento de nacer.

Esa condición no lo limitó. Más bien hizo que su lucha por superar obstáculos fuera más y más lejos. Prueba de eso son sus logros alcanzados en el país y fuera del. Su ánimo y su espíritu traspasaron fronteras, tanto así, que lo hicieron acreedor de un premio.

“The Victor Award”, un premio en su honor se dio gracias al programa que se llama Devils Adapt organizado por primera vez por la Adaptive Training Foundation de Dallas y la Arizona State University en Tempe Arizona.

“The Victor Award” es en su honor. El galardón reza: “Un Víctor es una persona que vence al enemigo u oponente en una batalla, competición o juego. En Devils Adapt Victor Ocando ejemplifica un Victor venciendo la duda, con su habilidad para persistir y liderar al equipo con su ejemplo, pasión y perseverancia. Este premio es en su honor”.

Ocando, a través de una entrevista vía telefónica con el equipo de Versión Final, contó su experiencia en el programa que primera vez se realiza en Arizona State university y en años consiguientes el premio llevará su nombre en su honor.

Victor, graduado en Urbe en Derecho en el año 2010 y máster en Derecho Deportivo del ISDE de Madrid en el año 2013, contó su experiencia desde que llegó al programa que le permitió conectar cuerpo y mente.

“Yo sufro de cuadriparesia espática desde que nací, y desde siempre yo he batallado con eso casi en dos canales diferentes: por un lado mi mente, superando obstáculos y obstáculos, pero mis piernas, quizás, no iban al mismo ritmo, pero así forme una carrera de abogado. Soy máster en derecho deportivo y he trabajado con el futbol nacional desde que me gradué. A partir de allí siempre trabajé en lo que me apasiona, que es el futbol pero todavía no hacia la conexión mente cuerpo. Me olvidé de mis piernas, para no sentirme con una incapacidad, porque mi familia tampoco me hizo sentir de esa manera. Nunca me hicieron sentir diferente. A partir de junio de este año decidí venir a Estados Unidos para buscar mejoras en programas de rehabilitación y acercarme a mi meta que era caminar. No podía ser dos personas separadas, quería integrar mi mente y mi cuerpo, así llegue aquí”, expresó el joven maracucho con su notable humildad y talante de luchador.

El jurista de profesión contó que integrarse al programa surgió de una conversación con su hermana quien lo animó a ingresar a la página de Arizona State University donde la Adaptive Training Foundation de Dallas emprendería, en agosto, un programa piloto de entrenamiento de esta fundación que se dedica a entrenamientos funcionales para personas con discapacidad y veteranos. “Sin darme cuenta ya estaba inscrito en el programa”, recordó.

Confiesa que con este programa siente una gran satisfacción, más allá de los logros físicos pues integró su mente y cuerpo. “Saber que lo que antes me parecía un obstáculo ya no lo es. Siempre he tenido la motivación de lograr mi meta que es caminar, mi mente y mi cuerpo me fueron llevando a tener cada vez más logros”, recordó.

Expresó que fueron nueve semanas de entrenamiento físico y que el programa en Dallas, de donde es la fundación, tienen un premio para destacar a los atletas y esta vez, en el programa piloto que llevaba adelante la universidad, querían también reconocer al atleta más destacado y de ahí surge Victor Award.

“Lo bautizaron con mi nombre, para las clases sucesivas de este programa se llamara Victor Award, el mismo tiene una descripción como de una persona que desafía la adversidad, vence a cualquier enemigo o batalla”, detalló Ocando.

Para él ser el ganador de este premio es una gran responsabilidad y motivación. Aconseja a todos las personas con alguna discapacidad que: “crean, que sin importar la condición física o social que tengan puedan superar la adversidad y lograr sus metas”.

“Este es un impulso que me ha ayudado a encontrar con constancia y perseverancia hacer frente a la adversidad de mi condición, de lo que me ha tocado superarme cada vez más y lograr mis metas. Ahora entiendo lo que es confiar en el proceso con constancia y perseverancia. Lo importante no es final del camino, sino el camino como tal, y se trata de vivir la vida sin importar si tienes o no tienes condición física o discapacidad”, afirmó Ocando.